Netflix ha recentemente rilasciato il primo trailer ufficiale di “3 Body Problem” (Il problema dei tre corpi), una serie tratta dall’omonima trilogia di romanzi di Liu Cixin. L’opera è stata sviluppata da David Benioff e D. B. Weiss, noti per essere gli autori de “Il trono di spade”.

Netflix: tutti i dettagli sulla serie tv in arrivo

Il trailer, impressionante e spettacolare, anticipa una produzione di grande impatto con una narrazione solida e profonda. La serie inizia con scene ambientate nella Cina degli anni ’60 durante la rivoluzione culturale, con la protagonista Ye, una scienziata esiliata per le sue idee politiche, che dirige un progetto per cercare vita intelligente nello spazio.

La trama si sviluppa attraverso sequenze che alternano passato, presente e futuro, includendo elementi come un videogioco di realtà virtuale chiamato “Tre Corpi” e una scena finale apocalittica con l’intero esercito cinese sollevato in aria. La serie, che arriverà su Netflix nel gennaio 2024, vede la partecipazione di un cast stellare tra cui Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp e John Bradley. La prima stagione sarà composta da otto episodi da un’ora ciascuno.

Benioff e Weiss hanno commentato: “La trilogia di Liu Cixin è la serie di fantascienza più ambiziosa che abbiamo letto perché conduce i lettori in un viaggio dagli anni ’60 fino alla fine dei tempi, dalla vita sul nostro piccolissimo pianeta alle frange lontane dell’universo. Non vediamo l’ora di trascorrere i prossimi anni della nostra vita portando questo universo in vita per il pubblico di tutto il mondo”.