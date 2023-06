Il 4G è uno standard di comunicazione ancora oggi utilizzatissimo nel mondo, data la difficile diffusione del 5G sul territorio, la maggior parte degli utenti si affida ancora a questo protocollo per riuscire a navigare tranquillamente con il proprio dispositivo mobile.

Pochi sanno che, purtroppo, il 4G è fallato, a tutti gli effetti presenta un bug non da poco conto, che potrebbe permettere ai malviventi di accedere liberamente ai dati sensibili degli utenti, avendo così libero accesso a tutti i contenuti ed anche le informazioni effettivamente scambiate. Una problematica decisamente importante, alla quale non è stato ancora possibile trovare rimedio, nonostante comunque sia gli operatori telefonici che specifiche aziende di sicurezza, abbiano lavorato duramente per trovare una soluzione.

4G, una falla è davvero pericolosa

Il meccanismo che il malvivente deve mettere in atto per raggiungere le informazioni sensibili è abbastanza complesso, per questo motivo lo possiamo considerare una eventualità remota, ma anche l’estrema possibilità che possa accadere, ci lascia sempre sul chi va là. Lo smartphone che naviga in 4G, può venire facilmente ingannato con la creazione di una antenna fittizia, alla quale si collegherebbe pensando di essere connesso all’antenna tradizionale dell’operatore telefonico di riferimento. In questo modo il malfattore può accedere ai dati trasmessi, e tutto ciò che è contenuto nello smartphone (deve comunque trovarsi nelle immediate vicinanze di quest’ultimo).

L’unica cosa che potete fare è controllare periodicamente nel caso in cui notiate differenze o comportamenti sospetti del vostro dispositivo mobile.