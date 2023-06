I dati degli utenti che ogni giorno utilizzano il proprio smartphone per collegarsi alla rete, potrebbero essere in serio pericolo, questo è quanto emerge dagli ultimi studi effettuati sulla bontà della connettività 4G, una delle più utilizzate, ma allo stesso tempo in pericolo, a causa di una falla molto pericolosa.

Il “bug” è noto, venne scovato diverso tempo fa ormai, ma nonostante tutto ancora oggi non si è stati in grado di creare una pezza che potesse limitarlo il più possibile. Nonostante i tantissimi passi in avanti, non esiste una soluzione reale al problema, tanto da consigliare al singolo utente la giusta attenzione e verifica nell’utilizzo quotidiano dello smartphone.

Falla 4G, cosa rischiamo nello specifico

Prima di creare inutili allarmismi, ci teniamo a sottolineare che per ottenere il risultato desiderato, il malvivente dovrebbe disporre di strumentazioni molto costose, e dovrebbe davvero prendervi di mira direttamente. Il motivo è semplice, dato il protocollo 4G, esiste la possibilità di creare un ponte tra l’antenna di collegamento ed il dispositivo mobile, al quale quest’ultimo si collegherebbe, senza saperlo, ma che permetterebbe al malvivente di accedere a tutti i dati scambiati, tra cui password, conversazioni e chiamate.

Gli operatori telefonici, nonostante gli svariati anni di tentativi, non sono ancora stati in grado di trovare una soluzione, l’unica cosa che vi possiamo dire è di prestare attenzione ad eventuali anomalie, come la comparsa di banner pubblicitari, riavvii involontari e simili, sono tutte avvisaglie che un qualcosa di strano sta accadendo sul vostro smartphone.