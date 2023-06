Google Maps, la nuova funzione AI ci fa “immergere” nelle acque di Venezia

Google ha scelto la città di Venezia per sperimentare il suo nuovo strumento "Visualizzazione immersiva" su Google Maps e Google Street View. Questa innovazione, che utilizza l'intelligenza artificiale per fondere insieme miliardi di immagini e creare una visione multidimensionale del mondo, offre agli utenti la possibilità di esplorare i luoghi in modo più dettagliato e realistico.