Samsung Galaxy Z Flip 5 stupirà con il suo enorme display esterno

Il 2023 degli smartphone pieghevoli si è da poco aperto con l’arrivo del nuovo Motorola Razr 40 Ultra. Quest’ultimo si è distinto per il suo design unico con un ampio display esterno. A quanto pare, però, molto presto arriverà un degno rivale. Anche il colosso sudcoreano Samsung sta infatti preparando l’arrivo del suo nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 5. Quest’ultimo, secondo i nuovi renders, sarà dotato anch’esso di un ampio display esterno.

Samsung Galaxy Z Flip 5, anche questo pieghevole avrà un ampio display esterno

A quanto pare, anche il colosso sudcoreano Samsung ha deciso di proporre un design differente per il suo nuovo pieghevole a conchiglia. Stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy Z Flip 5 e, come già accennato in apertura, avrà un display esterno molto ampio.

Questo lo sappiamo grazie alle nuove immagini renders appena emerse in rete. In particolare, dall’immagine è possibile osservare il nuovo pieghevole di casa Samsung da chiuso. All’esterno, è quindi possibile scorgere la presenza di uno schermo decisamente più grande rispetto al precedente modello. Lo schermo occupa infatti quasi tutta la superficie disponibile.

L’unica zona esterna dove non si estenderà il display è quella adibita al comparto fotografico. Anche il nuovo pieghevole avrà due sensori fotografici accompagnati da un piccolo flash LED. Secondo le indiscrezioni, il display dovrebbe avere una diagonale pari a 3.4 pollici. Una diagonale, quindi, di gran lunga a quella del predecessore che era pari ad appena 1.9 pollici. Grazie alla presenza di queste dimensioni, con il display esterno gli utenti potranno utilizzare diverse nuove applicazioni senza problemi di spazio.