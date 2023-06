Guardare una partita tramite l’IPTV può portarvi a dover pagare pesanti sanzioni, che andrebbero a tutti gli effetti a minare la vostra fedina penale (nel peggiore dei casi), oltre che portarvi ad un esborso non di poco conto. Le ultime novità legate al suddetto mondo remano contro tutti coloro che fino ad oggi hanno fatto i furbetti raggiungendo gratuitamente contenuti in origine a pagamento.

La pacchia sembra essere praticamente finita, secondo quanto appreso, infatti, il Governo ha intenzione di varare nuove norme che metterebbero davvero alle strette tutti gli utenti, anzi li porterebbero a rischiare molto di più di quanto sia mai successo nel corso degli ultimi anni. La scelta iniziale è stata quella di fornire all’AGCOM più poteri per interrompere immediatamente il servizio, infatti entro 30 minuti dall’inizio della trasmissione, la suddetta potrà costringere l’operatore all’interruzione del segnale.

IPTV, quali sono le sanzioni che rischiano gli utenti

Per il futuro si sente più spesso parlare di una norma che dovrebbe facilitare il riconoscimento di coloro che fruiscono dell’IPTV, in questo modo si rischierebbero molte più sanzioni, con cifre che vanno da un minimo di qualche centinaio di euro, fino ad un massimo di diverse migliaia di euro (addirittura con pena detentiva nel caso in cui siate voi a fornire il segnale).

Una direzione ben precisa che vuole porre un freno una volta per tutte alla trasmissione IPTV, bloccandola sin da subito sul nascere.