BYD, acronimo di Build Your Dreams, è una azienda che da diversi anni produce auto elettriche, risultando anche uno dei maggiori produttori mondiali di veicoli elettrificati, data l’immatricolazione, nel solo 2022, di ben 1’868’543 modelli. In Europa l’azienda è presente dal 1998, con sede nei Paesi Bassi, mentre da oggi arriva ufficialmente sul territorio italiano. I modelli acquistabili e disponibili sono due: BYD ATTO 3 e BYD HAN, conosciamoli da vicino.

BYD ATTO 3

Un relativamente piccolo SUV compatto che fonde la cultura cinese con i gusti europei, di segmento C, è stato progettato per massimizzare le prestazioni, fornendo sensazioni di guida quasi uniche, è il primo sulla piattaforma intelligente e-Platform 3.0. Questa va ad integrare la batteria direttamente nel telaio, per maggiore sicurezza e per abbassare il baricentro, migliorando di molto il dinamismo (e l’abitabilità).

Il pacco batterie, realizzato il LFP per una maggiore durata, eroga una potenza di 150 kW/204 CV e 310 Nm di coppia, per una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,3 secondi. I consumi sono ridotti, raggiungendo una autonomia di 420km in ciclo combinato o di 565 km in ciclo urbano. Il modello sarà commercializzato in due varianti: Comfort (con ricarica bidirezionale, tetto panoramico apribile, rivestimenti in pelle vegana, sistema di navigazione, regolazione elettrica dei sedili e display touchscreen da 12,8 pollici) a 41,990 euro, e Design, con le stesse caratteristiche e l’aggiunta del portellone elettrico, il sistema di purificazione dell’aria e lo schermo da 15,6 pollici. Il prezzo finale, della seconda variante, è di 43’490 euro.

BYD HAN

L’ammiraglia per il mercato europeo, una vettura che combina il comfort con prestazioni di gamma premium. Il design è caratterizzato da linee affusolate che le permettono di migliorare l’aerodinamicità (Cx di 0,23), accoppiato con interni lussuosi (rivestimenti in pelle Nappa traforata e plancia con rivestimento in pelle nera), mentre nella parte posteriore della vettura troviamo un display da 7 pollici, integrato nel poggiatesta centrale, utile per regolare il tetto apribile, scegliere l’illuminazione o il sistema di climatizzazione.

La combinazione dei due motori elettrici AWD, permette di raggiungere una potenza massima di 380 kW/517 CV, con accelerazione da 0 a 100Km/h in soli 3,9 secondi. L’autonomia è comunque ottima, sarà possibile guidare per 662 km nel ciclo urbano e 521km nel ciclo misto, prima di dover ricorrere alla ricarica. Il prezzo di listino parte da 70940 euro, con variazioni più che altro legate alle diverse colorazioni in vendita.