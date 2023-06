I prezzi del volantino Expert sono fortemente scontati rispetto al valore iniziale, solamente in questo modo gli utenti sono effettivamente liberi di poter spendere molto poco sui vari acquisti effettuati, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

Gli ordini possono, come al solito del resto, essere completati liberamente nei singoli negozi sparsi per il territori, ma anche online sul sito ufficiale. Solo in questo modo gli utenti possono risparmiare, ricordando comunque che è prevista la spedizione a domicilio a titolo completamente gratuito (solo in alcune occasioni).

Expert, che volantino speciale è attivo oggi

La campagna promozionale Scontatutto di Expert, attiva fino al 21 giugno, rappresenta per gli utenti il giusto compromesso su cui fare affidamento, nell’ottica comunque di riuscire ad acquistare anche i top di gamma più amati del momento.

Coloro che infatti stavano aspettando il momento giusto per accedere ai modelli di casa Apple, potranno difatti acquistare iPhone 14 Pro Max, disponibile a 1399 euro, passando anche per iPhone 14, un vero e proprio best buy, il cui prezzo è di 969 euro.

Le alternative virano verso il mondo di Samsung, dove si può trovare il bellissimo Samsung Galaxy S23, uno smartphone decisamente di alta qualità, oggi commercializzato alla modica cifra di 779 euro. Nello stesso periodo è attiva la campagna promozionale “Rimborso Samsung”, che prevede comunque un rimborso aggiuntivo postumo del valore di 100 euro, così facendo l’acquisto dello smartphone richiederà solamente 679 euro.

La campagna promozionale descritta nell’articolo può essere visionata interamente nelle pagine sottostanti.