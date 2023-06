Per vincere su tutti, MediaWorld ha sfoderato una delle migliori campagne promozionali degli ultimi anni, una soluzione veramente ricca di occasioni e di prezzi fortemente più bassi del normale, con la quale avere libero accesso a prodotti di ottimo livello, senza mai essere costretti a spendere cifre troppo elevate.

Il risparmio da MediaWorld è davvero eccellente, in questi giorni gli utenti possono godere di tutti gli sconti, che troverete poco sotto, con accessibilità diretta tramite il sito ufficiale ed anche i vari punti vendita fisici. Le differenze di prezzo sono pressoché inesistenti, l’unica cosa da sapere riguarda l’eventuale pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, da aggiungere al listino.

MediaWorld, quali sono i nuovi prodotti in promozione

Con MediaWorld gli utenti possono assolutamente dormire sonni tranquilli, i prezzi attivati dall’azienda sono sempre più bassi e dal risparmio assicurato, anche nel momento in cui si volesse effettivamente accedere alla fascia più alta della telefonia mobile.

Tra i modelli che non dovete assolutamente mancare, troviamo tutti i top di gamma di casa Samsung, tra i quali spiccano Samsung Galaxy Z Flip 4, disponibile a 899 euro, oppure anche Galaxy S23 Ultra, in vendita a 1299 euro, ma anche il bellissimo Samsung Galaxy S23+, il cui prezzo è di 1029 euro. Il più economico fra tutti resta chiaramente il Galaxy S23, in vendita alla modica, si fa per dire, cifra di 879 euro.

Le occasioni del volantino MediaWorld sono tantissime e molto varie tra loro, non potendole riassumere in un unico articolo, consigliamo comunque di aprire sin da subito le pagine che trovate nel nostro articolo.