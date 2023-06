Enel, la rinomata azienda energetica italiana, si sta affermando come un fattore significativo nel settore della banda ultralarga. Con il lancio di “Fibra”, l’azienda offre una connessione internet ultraveloce, sostenuta da una campagna pubblicitaria nazionale. L’offerta, basata sulla tecnologia fiber-to-the-home (Ftth), permette di navigare a una velocità di 1 Gigabit/s in download e 300 Mbit/s in upload, senza costi di attivazione.

Enel: la promo si divide in due pacchetti

La campagna pubblicitaria di Enel Fibra, realizzata da Saatchi & Saatchi (Publicis Groupe), mette in luce le due anime dell’azienda: l’energia e le soluzioni di efficienza energetica da un lato, e l’offerta in fibra dall’altro. L’obiettivo è semplificare la vita dei clienti, offrendo sia la fornitura di energia che la connessione in fibra, accelerando così la transizione energetica attraverso l’elettrificazione dei consumi e l’implementazione di altre soluzioni innovative.

Enel Fibra è disponibile in due pacchetti. Per i clienti esistenti di Enel Energia, il costo è di 22,90 euro al mese per i primi 12 mesi (poi 24,90 euro al mese). Per coloro che non sono ancora clienti, il costo è di 24,90 euro al mese per il primo anno (poi 26,90 euro al mese).

Lo spot pubblicitario presenta un approccio ironico e dinamico, con un’estetica pop che mostra alcune delle soluzioni e tecnologie offerte. I robot composti da pannelli solari rappresentano l’energia rinnovabile, mentre le astronavi realizzate con pompe di calore e i camion con a bordo piastre a induzione simboleggiano l’elettrificazione dei consumi. Le mongolfiere con pannelli fotovoltaici sul cestello rappresentano l’autoproduzione di energia, mentre i personaggi legati ai social e all’universo dei videogiochi si riferiscono al lancio della Fibra. Questa campagna è stata lanciata il 10 giugno in TV.