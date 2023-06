Iliad batte tutta la concorrenza: due promozioni Fibra più ricaricabile a costi record

Iliad propone una serie di ricche offerte per la stagione estiva in arrivo. I clienti che decidono di cambiare operatore nel corso di queste settimane potranno sfruttare una serie di interessanti occasioni. Oltre alle proposte per la telefonia mobile, infatti, il gestore ha messo in campo anche una valida offerta per la telefonia fissa e per la Fibra ottica.

Iliad, la doppia promo con la Fibra e 200 Giga

La migliore offerta per la Fibra ottica di Iliad è certamente la Iliad Box. Gli utenti che attivano questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti con navigazione in rete con le velocità massime, sino a 4 Gbps, ad un costo record di 19,99 euro al mese.

In aggiunta alla promozione per la telefonia fissa, sino al prossimo 15 giugno, sarà possibile scegliere anche la ricaricabile Flash 200. La promozione ha un costo di 9,99 euro al mese e garantisce chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 200 Giga per la navigazione in rete anche con il 5G incluso.

Oltre al canone mensile per l’abbonamento, i clienti che optano per la Flash 200 dovranno altresì aggiungere un costo una tantum di 10 euro per l’attivazione della SIM. Al tempo stesso, gli abbonati dovranno anche impegnarsi ad effettuare la portabilità da altro gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono.

Il vantaggio assoluto per gli utenti che optano per la doppia promo di Iliad è garantito. La doppia offerta, infatti, ha un costo totale di 29,99 euro al mese, mentre la sola promo per la Fibra ottica senza ricaricabile avrà un costo di 24,99 euro al mese.