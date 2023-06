Gli iPhone di Apple sono tra i dispositivi mobili più popolari al mondo, e con la loro popolarità viene anche un interesse crescente per la sicurezza e la protezione dei dati. È possibile hackerarlo? La risposta è sì, ma ciò che si intende con “hackerare” può variare. In questo contesto, l’hacking si riferisce all’accesso al contenuto di uno smartphone per proteggere le persone dalle minacce quotidiane di Internet, piuttosto che per ottenere informazioni personali o bancarie.

iPhone: le app per hackerare

Esistono vari metodi per hackerare un iPhone, tra cui l’uso di mSpy, un’applicazione spia che può essere installata per monitorare le attività di familiari, partner o dipendenti. Questa può essere utilizzato su iPhone con o senza jailbreak, offrendo una serie di funzioni di monitoraggio, tra cui il registro delle chiamate, la cronologia web, i messaggi di testo, le note, le conversazioni sulle app di messaggistica istantanea e molto altro.

Un altro metodo si palesa attraverso gli attacchi di phishing, in cui un malintenzionato si finge un ente rispettabile per rubare dati. Questa pratica richiede una serie di abilità, tra cui il graphic design, il web design, la programmazione in PHP, la conoscenza del codice HTML e l’acquisto di un dominio.

Il terzo metodo invece implica l’uso delle credenziali iCloud. Conoscendo l’Apple ID e la password, è possibile accedere al backup di un iPhone contenuto in iCloud e scaricare manualmente conversazioni, email, foto, cronologia e posizioni GPS.

Per proteggere un iPhone dall’hacking, è consigliato utilizzare password robuste, evitare il jailbreak, aggiornare costantemente il telefono, fare attenzione alle applicazioni scaricate e imparare a evitare gli attacchi di phishing. Se si sospetta che il dispositivo sia stato hackerato, eseguire un reset di fabbrica può aiutare a eliminare eventuali malware.