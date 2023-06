DAZN, la nuova stagione si apre con due nuove ed intriganti offerte

DAZN, la nota piattaforma di sport in streaming, ha recentemente lanciato due nuove offerte per attirare nuovi clienti, in particolare gli appassionati di sport diversi dal calcio. Queste offerte sono rivolte ai clienti di Eleven Sports, un servizio che chiuderà in Italia a partire dal 24 luglio, e i cui contenuti saranno trasmessi da DAZN.

DAZN: le due speciali promo del mese

Le nuove offerte di DAZN consentono di abbonarsi a prezzi vantaggiosi a due dei suoi piani: il piano Start, che replica sostanzialmente l’offerta di Eleven, e il piano Standard, che aggiunge tutti gli altri contenuti, compreso il grande calcio (Serie A, Serie B e il calcio internazionale con la Liga, l’Europa League e la Conference League).

Il piano Start offre il grande basket italiano e internazionale, la Serie C, il rugby italiano con tutte le partite del Peroni Top10 e una selezione di partite di eccellenza femminile, il fighting con tutti gli eventi di ONE Championship. Inoltre, include l’NFL, l’UFC, la UEFA Champions League femminile e molto altro. Questo piano è offerto gratuitamente per i primi tre mesi, dopodiché l’abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese per i restanti nove mesi.

Il piano Standard, invece, offre anche tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, LaLiga Santander e la UEFA Europa e Conference League. Questo piano è offerto al prezzo speciale di 14,99 euro al mese anziché 29,99 euro per i primi tre mesi, poi l’abbonamento si rinnova a 29,99 euro al mese per i successivi nove mesi.

Queste offerte sono un tentativo di DAZN di espandere la sua base di clienti e di offrire un’alternativa a Eleven Sports. Tuttavia, come con qualsiasi offerta, è importante leggere attentamente i termini e le condizioni prima di abbonarsi.