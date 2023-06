Honor 90, nuovi smartphone in arrivo in Europa il 6 luglio

Il mese scorso in Cina è stata annunciata il nuovo smartphone Honor 90. Ora, però, l’azienda sta preparando l’arrivo di quest’ultima anche per il mercato europeo. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, l’azienda presenterà ufficialmente questo device durante un evento dedicato che si terrà il prossimo 6 luglio 2023.

Honor 90, il nuovo smartphone dell’azienda in arrivo in Europa il 6 luglio

Il nuovo smartphone a marchio Honor si appresta ad arrivare ufficialmente anche in Europa. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda cinese terrà un evento di presentazione piuttosto importante in Francia il prossimo 6 luglio 2023. Durante questo evento, saranno rivelati diversi dettagli, riguardanti soprattutto disponibilità e prezzo di vendita per il mercato europeo. Rimaniamo quindi in attesa di tutti questi dettagli che saranno rivelati durante l’evento in Francia.

Ricordiamo che Honor 90 è uno smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato. Il suo design è infatti molto curato e premium. La parte frontale è occupata da un ampio display con tecnologia OLED con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. La diagonale è da 6.7 pollici e la luminosità di picco raggiunge i 1600 nits.

Dal punto di vista prestazionale, sotto alla scocca è presente il soc Snapdragon 7 Gen 1. Il comparto fotografico è poi molto curato. Sul retro, infatti, lo smartphone presenta tre fotocamere, di cui un sensore principale da 200 MP, un sensore grandangolare da 12 MP e un sensore di profondità da 2 MP. A chiudere le specifiche, troviamo una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 66W.