Mercedes-Benz ha raggiunto un traguardo significativo nel settore dell’automazione dei veicoli, diventando il primo produttore di automobili ad ottenere l’autorizzazione per vendere o noleggiare veicoli con tecnologia di guida autonoma di Livello 3 in California. Questo livello di automazione non richiede che il conducente mantenga costantemente le mani sul volante o gli occhi sulla strada, ma richiede che il conducente sia pronto a riprendere il controllo del veicolo quando necessario.

Mercedes: cos’è in grado di fare

La guida autonoma di Livello 3, tuttavia, non è universale e funziona solo su alcune autostrade principali che sono state mappate dal produttore. Le autorità della California hanno rilasciato un permesso per il sistema Drive Pilot di Mercedes-Benz, a condizione che venga utilizzato in determinate condizioni e su strade specifiche. Mercedes-Benz aveva precedentemente ottenuto una certificazione simile in Nevada.

Il sistema Drive Pilot consente ai conducenti di Mercedes-Benz di distogliere lo sguardo dalla strada e allontanare le mani dal volante per svolgere altre attività non correlate alla guida, come guardare video e scrivere messaggi. Se vengono rispettate le regole d’uso, la responsabilità per eventuali incidenti ricadrebbe su Mercedes, e non sul conducente.

Drive Pilot si avvale di una serie di sensori installati in tutto il veicolo, tra cui telecamere, array LiDAR, sensori radar/ultrasuoni e microfoni audio per ascoltare i veicoli di emergenza in avvicinamento. Può anche confrontare i dati dei sensori interni e del GPS per determinare con precisione la propria posizione sulla strada. Tuttavia, l’utilizzo di Drive Pilot è limitato a situazioni di alto traffico durante il giorno, con velocità inferiori a 65 chilometri all’ora e i conducenti devono essere pronti a riprendere il controllo, quindi non è possibile sedersi sul sedile posteriore o dormire.