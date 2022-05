Mercedez-Benz è altamente determinata a superare la sua rivale Tesla per diventare la Casa automobilistica più prestigiosa nella produzione di auto a guida autonoma. Di fatto, il marchio tedesco ha annunciato che il sistema di guida autonomia di Livello 3 – Drive Pilot sarà pronto a farsi spazio nel mercato a breve. Di conseguenza, Tesla è obbligata a fare stretto affidamento sul Livello 2.

La notizia potrebbe cambiare le sorti della guida autonoma, portando immensi benefici sia a Mercedes-Benz che al Drive Pilot a partire dal 17 maggio. La Casa tedesca è riuscita a superare la forte concorrenza di tutti gli altri marchi, riuscendosi a posizionare al primo posto tra le case automobilistiche ad ottenere la certificazione internazionale sulla guida autonoma.

Ciò che la rende diversa dagli altri è il connubio perfetto tra sicurezza e riduzione del tempo, grazie all’installazione di un ventaglio decisamente ampio di sensori installati all’interno dell’automobile.

Mercedes-Benz: il sistema di guida autonoma di Livello 3 che la rende superiore agli altri

Mercedez-Benz ha spiegato nel dettaglio cos’è il sistema di guida autonoma di Livello 3. Il Drive Pilot si affiderà a vari sensori sofisticati, – come radar e LiDAR – telecamere, sensori di umidità e rilevatori ad ultrasuoni con l’obiettivo di rendere la guida più automatizzata possibile.

Rispetto al Livello 2, Drive Pilot riuscirà finalmente a far togliere le mani dal volante al guidatore: sarà infatti l’auto stessa a manovrare lo sterzo. Se ci saranno dei malfunzionamenti, si potrà sempre ritornare alla guida manuale.

Drive Pilot è tuttavia utilizzabile in Germania solamente su alcuni tratti autostradali, in condizioni di traffico intenso e non si dovrà superare la velocità di 60 km/h.

Il nuovo sistema di Livello 3 sarà un eccellente plus nelle automobili Classe S e EQS dal 17 maggio. Ovviamente, sarà installato come optional; quindi, i futuri acquirenti dovranno obbligatoriamente sborsare dai 5.000 ai 7.430 euro per avere questi benefici.