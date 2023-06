Rabona Mobile si scaglia letteralmente contro Vodafone e AGCOM, accusandole di aver causato (direttamente e non) i disservizi ai propri clienti, a fronte, da parte loro, di un pieno adempimento degli obblighi contrattuali previsti.

I problemi in casa Rabona Mobile sono iniziati nei primi mesi del 2023, quando i clienti si ritrovarono a non riuscire a mandare SMS. La situazione è peggiorata nel mese di Aprile, con l’impossibilità di collegarsi alla rete internet, per terminare recentemente con la disattivazione delle chiamate. E’ chiaro che una simile situazione ha in poco tempo sollevato un polverone, con servizi televisivi di “Striscia la notizia” e tante accuse da parte delle associazioni dei consumatori. Ma cosa è successo?

Rabona Mobile, il suo punto di vista

Rabona Mobile, dopo aver incassato per mesi e mesi le accuse da ogni dove, ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare il proprio punto di vista. Secondo la stessa azienda la causa dei disservizi è principalmente Vodafone, seguita a ruota da AGCOM, che non avrebbe fatto nulla per impedire le minacce dell’azienda in red.

A fronte di un contratto di fornitura, ricordiamo infatti che Vodafone mette a disposizione la propria infrastruttura a Rabona Mobile, di 18 milioni di euro (pagato ed adempiuto dall’operatore virtuale), quest’ultimo avrebbe chiesto di migliorare le condizioni tecniche della propria clientela.

La risposta di Vodafone sarebbe stata tutt’altro che positiva, anzi avrebbe minacciato di interrompere la fornitura del servizio. Avvisata l’AGCOM della situazione, non avrebbe fatto nulla per risolvere, tanto che Vodafone sarebbe passata dalle minacce ai fatti, con la progressiva disattivazione dei servizi.

Ora attendiamo una risposta ufficiale dalle dirette interessate.