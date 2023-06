Rabona Mobile, persistono le interruzioni di servizio: clienti irritati 

Rabona Mobile, un operatore virtuale, continua a subire notevoli interruzioni del servizio, lasciando i consumatori irritati e delusi. Per molti giorni i clienti non hanno potuto effettuare o ricevere telefonate o messaggi di testo a causa delle interruzioni. I messaggi di testo sono vietati da marzo e l’accesso a Internet non è disponibile da metà aprile. Sebbene i problemi tecnologici siano tipici del settore, non si conosce la causa della grave interruzione di Rabona.

Rabona Mobile e il suo marchio gemello, Yes Pronto, funzionano entrambi come operatori di rete mobile virtuale Enhanced Service Provider (ESP MVNO). Questi operatori virtuali si appoggiano a un fornitore di rete, in questo caso Vodafone 4G, per la fornitura di SIM e prefissi telefonici, mentre gestiscono autonomamente le offerte, la pubblicità, la fatturazione e il servizio clienti. Sorprendentemente, altri operatori virtuali che utilizzano gli stessi servizi di Plintron, l’aggregatore di Rabona, non stanno riscontrando gli stessi problemi.

Rabona Mobile, i problemi continuano

Per interagire con i propri clienti, la società si è rivolta ai social media. Le comunicazioni iniziali alludevano a problemi tecnici e si scusavano per l’inconveniente. Tuttavia, i post successivi su Facebook hanno fornito informazioni più specifiche senza chiarire adeguatamente il motivo principale del disturbo. Rabona Mobile ha dichiarato di essersi confrontata con le autorità di regolamentazione, come AGCOM e AGCM, e di aver chiesto assistenza all’Autorità garante, il che implica problemi amministrativi tra l’operatore e il suo fornitore di servizi.

Mentre la solidità finanziaria di Rabona Mobile è intatta, i consumatori continuano ad avere grossi problemi. Nonostante l’assenza di SMS e di connettività Internet, i prezzi mensili rimangono, aggravando ulteriormente gli utenti. Le organizzazioni di tutela dei consumatori si sono interessate al problema, contattando gli enti normativi per risolvere i continui disagi.

I clienti attendono una spiegazione adeguata e il rapido ripristino di tutti i servizi mentre le interruzioni continuano. La mancanza di trasparenza sull’origine del problema aumenta l’irritazione e sottolinea l’importanza di un’eccellente comunicazione tra gli operatori virtuali e i loro fornitori di servizi per offrire ai clienti servizi continui e affidabili.