Un’offerta davvero da non credere è stata attivata nel mese di Giugno da ho.Mobile, operatore virtuale discendente diretto di Vodafone, che punta moltissimo sul voler mettere a disposizione degli utenti il miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

Spendere poco con ho.Mobile è semplicissimo, gli utenti al giorno d’oggi si ritrovano a poter richiedere la promo direttamente sul sito ufficiale, con consegna e attivazione gratuita, ma risultando disponibile alla cifra indicata, solo per gli uscenti da Iliad o un MVNO. Coloro che invece fossero in possesso di un numero di un operatore classico o di Very Mobile, dovranno spendere 13,99 euro, mentre su nuova numerazione la spesa è di 1 euro in più rispetto alla cifra più bassa.

ho.Mobile, le offerte che nessuno si aspettava

I prezzi cambiano in relazione alla provenienza, ma il contenuto a disposizione dell’utente finale resta praticamente sempre lo stesso. Più precisamente parliamo infatti di avere la possibilità di accedere a 150 giga di internet alla massima velocità disponibile (circa 60Mbps in download), a cui aggiungere minuti e SMS infiniti, che potranno liberamente essere utilizzati verso un qualsiasi numero di telefono.

La richiesta di attivazione, come anticipato, può essere presentata direttamente nei negozi fisici o online, non sono previsti vincoli contrattuali di durata, ciò permette agli utenti di abbandonare ho.Mobile praticamente quando vogliono. I fortunati possessori di una SIM di Iliad, CoopVoce o Fastweb Mobile, tra gli altri MVNO, pagheranno solamente 7,99 euro al mese per sempre.