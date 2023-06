Fastweb Mobile: ecco le migliori offerte per giugno 2023

Le SIM attive attualmente nel segmento mobile sono più di 3 milioni. Tra gli operatori che continuano a togliersi discrete soddisfazioni c’è sicuramente Fastweb, con un crescente trend che dura ormai dal 2022.

Nel primo trimestre del 2023, Fastweb è riuscita ad acquisire 163mila nuovi clienti, così da aumentare i ricavi a 623 milioni di euro complessivi.

L’operatore inoltre sta continuando a investire nello sviluppo delle sue reti in modo che siano ultra performanti: Cloud, Cybersecurity e 5G in primo piano. Ad oggi, la rete 5G mobile copre il 67% del territorio nazionale, mentre 5G FWA ha raggiunto i 4,8 milioni di abitanti.

Fastweb, le allettanti offerte dell’operatore

Fastweb Mobile

Questa è la prima offerta di cui parliamo, include chiamate illimitate, 100 messaggi e 100 GB per navigare alla massima velocità grazie al 5G incluso. Il costo mensile è pari 7,95 euro.

L’attivazione può essere effettuata tramite SPID o CIE oppure con un videoriconoscimento. La tariffa è priva di ogni costo nascosto.

Fastweb Mobile Full

Tra le migliori offerte c’è anche quella Full, che include chiamate illimitate, 100 messaggi e 200 GB al costo di 8,95 euro al mese. Incluso nell’offerta c’è il 5G e non ci sarà alcuna limitazione.

Per chi adotta questa soluzione, le chiamate sono incluse anche nei seguenti Paesi: Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Repubblica di San Marino, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria.

In più, anche chiamate verso la linea fissa e mobile per Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania, USA. Una volta finiti i minuti, si pagano 5 centesimi al minuto e la chiamata viene conteggiata sugli effettivi secondi di conversazione.

Fastweb Mobile Maxi

Per concludere, per il mese di Giugno, Fastweb propone anche la tariffa Maxi.

La suddetta include chiamate illimitate, 100 messaggi e 300 Giga in 5G per navigare alla massima velocità, con Internet senza alcuna limitazione di banda; quindi, c’è tutto il tempo e il modo per lavorare.

L’offerta costa 11,95 al mese. C’è anche il roaming, compreso in UK e Svizzera: si naviga fino a 10 GB al mese, messaggi e chiamate senza costi aggiuntivi.