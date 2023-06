WhatsApp, il via alla novità che gli utenti attendevano da anni

WhatsApp ha da poco rilasciato un aggiornamento a lungo atteso dagli utenti della piattaforma. Dopo aver dato l’ok al servizio che garantisce l’accesso di un profilo su più dispositivi, finalmente gli sviluppatori hanno messo a punto il sistema che consente di modificare un messaggio già inviato in chat private ed in gruppi. L’annuncio di questo upgrade è arrivato direttamente nelle scorse ore attraverso i canali social ufficiali di WhatsApp.

WhatsApp, finalmente si potranno modificare i messaggi

Dopo numerosi rumors nelle scorse settimane, che gli sviluppatori di WhatsApp hanno scelto di accelerare sulla funzione che consente di modificare un messaggio già inviato, senza doverlo necessariamente cancellare come avveniva sino a solo qualche giorno fa.

Questo upgrade completerà ulteriormente la rosa di funzioni a disposizione degli utenti, permettendo di correggere errori o imperfezioni di tipo grammaticale. Il procedimento per la modifica del messaggio sarà simile a quello per la cancellazione: gli utenti dovranno selezionare il messaggio da modificare e avranno pochi secondi per apportare le modifiche desiderate.

Sempre in maniera speculare a quanto previsto con la cancellazione dei messaggi, gli utenti che modificheranno un messaggio si esporranno ad una notifica nei confronti del destinatario. Ovviamente, per la modifica sarà necessaria ed utile la mancata visualizzazione da parte del destinatario.

Per quanto concerne le tempistiche ufficiali per il rilascio di questo upgrade, c’è da sottolineare come questa novità arriverà in prima battuta sugli smartphone Android di ultima generazione che su iPhone. Dopo la sperimentazione beta andata a buon fine, l’aggiornamento sarà successivamente lanciato su tutti i sistemi operativi compatibili con WhatsApp.