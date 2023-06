Whatsapp, dagli SMS ad oggi, cosa è cambiato

Whatsapp rappresenta una delle più importanti applicazioni per la messaggistica istantanea di tutto il mondo.

Tale applicazione è entrata in maniera così profonda nella vita delle persone da diventare una vera e propria necessità.

Sempre più persone si rivolgono a Whatsapp non solo per mettersi in contatto con parenti e/o amici, ma anche e soprattutto per questioni lavorative e professionali.

Di certo, lo sviluppo di questi nuovissimi sistemi di messaggistica istantanea hanno permesso di superare quei limiti di spazio e tempo che hanno vincolato gli uomini per tutta la vita.

Ad oggi, è straordinario pensare che lo sviluppo di queste nuove tecnologie sia iniziato appena due decenni fa.

A tal proposito, possiamo ripercorrere la storia della messaggistica istantanea e il suo sviluppo nel corso degli anni

Whatsapp e la storia della messaggistica istantanea

1961, viene creato il CTSS (Compatible Time-Sharling System) dagli ingegneri del MIT. Si tratta del sistema pionieristico della messaggistica istantanea, che dava la possibilità a 30 utenti di chattare tra loro in tempo reale;

1988, nasce IRC, ovvero Internet Relay Chat, il nuovissimo sistema che consentiva a gruppi di persone di conversare tra loro in tempo reale.

Tale tecnologia ha un’ampio successo che continuerà fino all’inizio degli anni 90;

1992 , viene inviato il primissimo messaggio SMS sulla rete Vodafone, in Regno Unito, dal testo “Merry Cristhmas“;

, viene inviato il primissimo messaggio sulla rete Vodafone, in Regno Unito, dal testo “Merry Cristhmas“; 1996 , la compagnua start-up israeliana Mirabilis , crea ICQ , ovvero un programma di messaggistica istantanea, che consentiva agli utenti di chattare singolarmente o in gruppo, inviare file o cercare altri utenti.

Da qui infatti deriva il nome del programma: I seek you, ovvero io ti cerco ;

, la compagnua start-up israeliana , crea , ovvero un programma di messaggistica istantanea, che consentiva agli utenti di chattare singolarmente o in gruppo, inviare file o cercare altri utenti. Da qui infatti deriva il nome del programma: I seek you, ovvero ; 1997 , nasce AOL Istant Messanger, che per la prima volta offre la possibilità di accedere a una lista di contatti;

, nasce AOL Istant Messanger, che per la prima volta offre la possibilità di accedere a una di contatti; 1998 , nasce Yahoo e il concetto di ID identificativo da connettere;

, nasce e il concetto di identificativo da connettere; 1999 , Microsoft lancia MSN , che raggiungerà un successo e una popolarità mai vista prima;

, Microsoft lancia , che raggiungerà un successo e una popolarità mai vista prima; 2001 , assistiamo al boom degli SMS negli Stati Uniti, si registrano infatti 30 milioni di Sms al mese;

, assistiamo al boom degli negli Stati Uniti, si registrano infatti di Sms al mese; 2003, nasce Skype , che consente alle persone non solo di chattare tra di loro ma anhe di vedersi e comunicare tramite fotocamera integrata al pc;

nasce , che consente alle persone non solo di chattare tra di loro ma anhe di vedersi e comunicare tramite fotocamera integrata al pc; 2006 , fa il suo ingresso My Space , il primissimo Social Network con una piattaforma di messaggistica istantanea;

, fa il suo ingresso , il primissimo con una piattaforma di messaggistica istantanea; 2008 , fa il suo ingresso Facebook , la prima piattaforma network che consente di chattare con altri utenti in tempo reale, di condividere file multimediali e molto altro ancora;

, fa il suo ingresso , la prima piattaforma network che consente di chattare con altri utenti in tempo reale, di condividere file multimediali e molto altro ancora; 2009, viene ufficialmente lanciato Whatsapp, che da quel momento in poi, anno dopo anno, mese dopo mese, è doventata la popolare applicazione che oggi noi tutti conosciamo.

La situazione oggi

Whatsapp apre infatti un capitolo completamente nuovo della storia della messaggistica istantanea, e il suo sviluppo sembra non volersi fermare affatto.

Ogni giorno la piattaforma, sempre attenta alle richieste dei propri clienti, aggiunge e sviluppa sempre nuovi tipi di servizi e aggiornamenti, diventando l’app più scaricata e utilizzata al mondo.

Tuttavia vi è il rischio che, queste tecnologie, una volta create con l’intento di avvicinare le persone lontane tra loro, oggi abbiano provocato l‘effetto opposto.

Le persone trascorrono molto più tempo online, e sembrano favorire maggiormente l’esperienza di messaggistica virtuale piuttosto che incontrarsi di persona.

Esiste un mondo del tutto nuovo online che sembra battere su tutti i fronti quello reale.