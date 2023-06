Expert vola, le nuove offerte sulla tecnologia sono al 60% di sconto oggi

Expert in questo momento è una delle aziende più attive. A dimostrarlo è il lancio del nuovo volantino di giugno che al suo interno vanta sconti mai visti soprattutto sulla telefonia e sulla tecnologia in generale.

Più utenti hanno notato che le offerte interessanti non sono solo quelle di Expert, ma anche quelle di Amazon. Il colosso e-commerce riesce infatti a proporre al pubblico il meglio dal punto di vista della tecnologia, ma questa volta sembrerebbe aver esagerato. Prezzi così bassi non sono stati mai visti prima d’ora e a dimostrarlo sono gli stessi utenti che stanno acquistando davvero tantissimo durante gli ultimi tempi. Amazon propone sconti tutti i giorni, ma più persone sono solite perderseli visti gli impegni di giornata.

Per evitare che tutto questo accada, c’è un trucco molto interessante che consiste nell’iscrizione ai nostri canali Telegram ufficiali. Le realtà sono tre e potrete iscrivervi liberamente a tutte, non servirà altro che cliccare sui collegamenti che trovate in basso. Ricordiamo che è tutto gratuito e che non ci sono problemi nel caso in cui vogliate silenziare le notifiche. In questo modo però riuscirete ad avere un resoconto con tutte le offerte di Amazon:

Expert: questo è il nuovo volantino di cui tener conto per risparmiare

Sono tante le offerte che gli utenti amanti della tecnologia potranno accogliere scrutando da vicino il volantino di Expert. Al suo interno c’è il nuovo iPhone 14 a soli 899 €, così come il nuovo MacBook Air M2.

Questi sono solo due dei grandi sconti visto che ci sono anche tanti elettrodomestici e diversi accessori in riferimento al mondo della tecnologia.