Le offerte al 50% di sconto disponibili da expert sono veramente folli, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti di qualità assoluta, riuscendo così a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, almeno in confronto al listino prezzi originario.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole, sopratutto in termini di versatilità, poiché al giorno d’oggi gli acquisti possono essere completati senza difficoltà in ogni negozio, come anche direttamente online sul sito ufficiale, il quale permette al consumatore di avere la merce a domicilio, anche se potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione.

Expert, i nuovi prezzi sono i migliori del momento

I SottoPrezzo di Expert continuano a far faville, sono attivi fino al 7 giugno 2023, come indicato direttamente nel volantino, mentre i relativi SottoCosto sono stati disattivati proprio il 3 giugno. Tra i prodotti ancora acquistabili troviamo chiaramente Oppo Reno 8T a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 11, disponibile a 189 euro, passando anche per Realme 9i a 149 euro, oppure Oppo A57s a soli 179 euro. Non mancano anche soluzioni leggermente più costose, come Galaxy A34 a 329 euro, Realme 9 Pro+ a 279 euro, Oppo A96 a 229 euro e Redmi Note 11 Pro 4G a 269 euro, solamente per citarne alcuni.

Molto interessanti sono anche le promozioni legate al mondo wearable, si trovano Amazfti Bip 3 Pro, Samsung Galaxy Watch e similari, tutti con prezzi che vanno da un minimo di 69 euro, fino ad un massimo di 249 euro.