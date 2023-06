Aspirapolvere Proscenic i10 in offerta su Amazon

Qualsiasi abitazione privata o azienda dispone di oggetti per la pulizia, come l’aspirapolvere per esempio. Può essere con il filo, senza filo, con il secchio per immagazzinare lo sporco.

Oggi la piattaforma Amazon propone l’aspirapolvere senza fili Proscenic i10 ad un prezzo scontato rispetto al listino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Proscenic i10, l’aspirapolvere senza fili in offerta su Amazon

L’aspirapolvere in questione si usa su diversi tipi di pavimento, può aumentare da solo la potenza di aspirazione per aspirare efficacemente sporco e polvere. Può essere controllato con lo schermo touch che permette di cambiare facilmente la modalità di pulizia, visualizzare il livello attuale della batteria e mostra eventuali codici di errore. È molto facile da usare.

Dispone un potente motore brushless da 350w, che può generare una potenza di aspirazione fino 25000pa per soddisfare i tuoi diversi tipi di esigenze di pulizia. Non mancano 8 celle batterie ad alta capacità, in grado di garantire 50 minuti di funzionamento. L’aspirapolvere si carica in soli 2.5 ore.

Attualmente è proposto al prezzo di 139 euro invece di 199 euro, con uno sconto del 30%. La piattaforma, vi ricordo, permette anche di pagare in tre semplici rate con Cofidis. Visitate il link per maggiori informazioni sul dispositivo.