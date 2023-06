WindTre, uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia, ha lanciato una serie di offerte straordinarie per recuperare i clienti persi a favore di operatori low cost come Iliad. Queste offerte, parte della gamma MIA Unlimited, sono progettate per attirare i vecchi abbonati con una drastica riduzione dei prezzi e costi di attivazione pari a zero.

WindTre: promo in abbondanza nel mese di giugno

Le offerte MIA Unlimited variano in base al metodo di pagamento scelto dal cliente. Per coloro che optano per l’addebito su credito residuo, le opzioni includono:

MIA Unlimited : minuti illimitati, 500 SMS, dati illimitati (con traffico dati 5G) a un costo variabile tra 10,99 e 18,99 euro al mese.

: minuti illimitati, 500 SMS, dati illimitati (con traffico dati 5G) a un costo variabile tra 10,99 e 18,99 euro al mese. MIA Unlimited L : minuti illimitati, 500 SMS, dati illimitati (con traffico dati 5G) a un costo variabile tra 13,99 e 25,99 euro al mese.

: minuti illimitati, 500 SMS, dati illimitati (con traffico dati 5G) a un costo variabile tra 13,99 e 25,99 euro al mese. MIA Unlimited XL: minuti illimitati, SMS illimitati, dati illimitati (con traffico dati 5G) a un costo variabile tra 16,99 e 30,99 euro al mese.

Pagamento tramite carta

Per coloro che preferiscono il pagamento tramite carta di credito o conto corrente (Easy Pay), le opzioni includono:

MIA Unlimited Easy Pay : minuti illimitati, 500 SMS, dati illimitati (con traffico dati 5G) a un costo variabile tra 9,99 e 17,99 euro al mese.

: minuti illimitati, 500 SMS, dati illimitati (con traffico dati 5G) a un costo variabile tra 9,99 e 17,99 euro al mese. MIA Unlimited L Easy Pay : minuti illimitati, 500 SMS, dati illimitati (con traffico dati 5G) a un costo variabile tra 12,99 e 24,99 euro al mese.

: minuti illimitati, 500 SMS, dati illimitati (con traffico dati 5G) a un costo variabile tra 12,99 e 24,99 euro al mese. MIA Unlimited XL Easy Pay: minuti illimitati, SMS illimitati, dati illimitati (con traffico dati 5G) a un costo variabile tra 15,99 e 29,99 euro al mese.

Un’importante novità riguarda i costi di attivazione per i clienti che scelgono la formula Easy Pay. A partire dal 30 maggio 2023, chi opta per la rateizzazione dell’attivazione dovrà sostenere un costo anticipato che varia da un minimo di 0 euro a un massimo di 2,99 euro. Se l’offerta rimane attiva per 24 mesi, verrà riconosciuto uno sconto sul costo mensile di un importo pari alla rata del costo d’attivazione. In caso di recesso anticipato, verrà addebitata la parte non pagata del costo d’attivazione, a rate o in un’unica soluzione, a seconda delle scelte del cliente in fase di attivazione.