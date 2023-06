I prezzi in casa WindTre sono letteralmente in picchiata, i nuovi sconti che l’azienda ha deciso di attivare, riescono indissolubilmente ad invogliare i consumatori all’acquisto di una nuova SIM ricaricabile, anche se sono presenti importanti limitazioni, che ne vincolano l’attivazione.

La richiesta, come era lecito immaginarsi, deve necessariamente essere presentata nei negozi fisici in Italia, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova costretto a recarsi personalmente, con il vincolo anche di specifiche regioni del nostro paese: Basilicata, Campania, Lombardia, Piemonte, Lazio, Puglia, Veneto, Calabria e Sicilia.

WindTre, offerte con il miglior rapporto qualità/prezzo

La gamma Go Top di WindTre è la più interessante dell’intero catalogo aziendale, periodicamente infatti vengono incluse nuove offerte dai prezzi sempre più bassi e concorrenziali, come le due attualmente disponibili: Go 50 top e Go 101 Top Easy Pay.

La più allettante, e da attivare subito ad occhi chiusi, è sicuramente la seconda, infatti richiede il versamento di soli 5,99 euro al mese, per godere periodicamente di ben 101 giga di traffico dati, 200 SMS da poter utilizzare verso chiunque, ed anche minuti illimitati verso tutti. L’unico vincolo, oltre all’attivazione solamente proveniendo da un MVNO, è legato al pagamento tramite carta di credito o conto corrente bancario, con costo di attivazione limitato a soli 4,99 euro, al posto di 49 euro, salvo mantenimento della SIM attiva per 24 mesi (altrimenti il residuo viene addebitato).

Volendo pagare con credito residuo, si può richiedere la Go 50 Top, in questo caso si dovranno investire sempre 5,99 euro, per accedere agli stessi contenuti (senza però il vincolo contrattuale), ma con 50 giga di traffico.