WhatsApp, scopri come modificare i messaggi in pochi semplici passi

WhatsApp dalla sua uscita sul mercato, nell’ormai lontano 2009 è sempre stata l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare e utilizzata al mondo.

Il segreto del suo successo sta dietro alla possibilità di utilizzare WhatsApp non solo come una semplice app per scambiare messaggi con gli utenti ma per svolgere numerose funzioni. L’app di Meta infatti permette ai propri utenti di effettuare chiamate e videochiamate con i loro contatti, oppure creare e personalizzare i propri avatar e ancora condividere media, link e documenti sul proprio stato.

Ogni anno WhatsApp regala degli incredibili aggiornamenti con funzioni straordinarie per migliorare l’esperienza di ogni singolo utente sulla piattaforma. Come non dimenticare l’attesissima novità introdotta nel 2017 che permette agli utenti di eliminare dei messaggi già inviati nella chat.

Anche nel 2023 WhatsApp ha regalato delle nuove funzioni estremamente utili e una riguarda proprio la modifica dei messaggi.

WhatsApp: come modificare i messaggi già inviati

In quest’articolo parleremo proprio della nuova funzione introdotta recentemente da WhatsApp: la possibilità di modificare i messaggi già invitati.

Come detto prima, nel 2017 l’app di Meta ha già introdotto una funzione per eliminare i messaggi ma molti utenti avevano lamentato la necessità di poter cambiare il testo del messaggio senza dover obbligatoriamente eliminare tutto il contenuto.

La nuova funzione non è ancora disponibile per tutti e per utilizzarla bisogna installare l’ultima versione dell’app. Modificare il messaggio è estremamente semplice: basterà tenere premuto sul testo e apparirà la voce Modifica.

A quel punto non resta che cambiare il testo del messaggio e per farlo si avranno a disposizione 15 minuti a partire dall’invio. Tutte le modifiche saranno comunque segnalate ai destinatari e apparirà una cronologia con tutti i cambiamenti che sono stati apportati.