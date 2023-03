Whatsapp sta aggiungendo gli avatar personalizzabili, ecco come usarli

Meta sta portando avatar personalizzabili su WhatsApp che potranno essere utilizzati come foto del profilo, ciò mettera il servizio in linea con Instagram e Facebook.

Gli avatar su WhatsApp sono rappresentazioni digitali di te stesso che puoi utilizzare al posto della tua foto reale. Dopo aver creato il tuo avatar, WhatsApp genera un set di 36 adesivi personalizzati che puoi inviare agli amici nelle chat. Questi adesivi rappresentano una varietà di emozioni e azioni, offrendoti una varietà di scelte a seconda del tuo umore.

“Il tuo avatar è una versione digitale di te che può essere creata da miliardi di combinazioni di diverse acconciature, tratti del viso e abiti“, ha detto WhatsApp in un post sul blog.

Il lancio ufficiale degli avatar arriva dopo mesi di beta test e apparentemente è andato in diretta per alcuni beta tester a ottobre. Ciò ha fornito alcuni dettagli sulla funzione, incluso il fatto che gli avatar generano un pacchetto di adesivi simile a Bitmoji simile a Snapchat (o Memoji nel caso di Apple).

Alcune cose ancora da implementare

Meta posiziona gli avatar di WhatsApp come un’ottima alternativa all’utilizzo dell’immagine come foto del profilo, quindi “sembra più privato“. Il gigante dei social network promette di continuare a implementare miglioramenti agli avatar come più opzioni di personalizzazione per l’illuminazione, l’ombreggiatura e lo stile delle acconciature in futuro.

Per configurare il tuo avatar, vai al menu Impostazioni e quindi tocca “Avatar“, dove troverai l’opzione per creare la tua versione digitale. Per impostarla come foto del tuo profilo, vai di nuovo su Impostazioni e tocca la tua foto del profilo. Seleziona “modifica” e tocca “Usa avatar“.

Al momento non sarai in grado di esportare il tuo avatar WhatsApp su Facebook o Instagram. Allo stesso modo, non puoi usare il tuo avatar come foto del tuo profilo su Facebook o Instagram.