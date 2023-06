Il volantino Unieuro è ad oggi uno dei migliori del momento, perché assolutamente in grado di mettere a disposizione dei singoli consumatori un risparmio decisamente importante, in confronto alla spesa iniziale da sostenere, o meglio al listino previsto in origine.

La campagna promozionale, che potete trovare descritta nel dettaglio poco sotto, risulta essere attiva praticamente dovunque si voglia in Italia, con prezzi decisamente scontati, anche nel caso in cui si volesse completare l’acquisto stando comodamente seduti sul divano di casa, poiché gli stessi prezzi sono attivi anche online sul sito ufficiale.

Iscrivetevi subito al canale Telegram di TecnoAndroid, avrete così le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Unieuro shock, quali sono i prodotti più scontati

Con i Days of Play di Sony, in questi giorni, precisamente fino al 12 giugno, gli utenti possono davvero pensare di acquistare i più importanti titoli per PS4 e PS5 a prezzi fortemente scontati. In particolar modo risultano essere acquistabili diversi elementi a soli 9,99 euro, tra cui spiccano la Uncharted Collection, ma anche The Last of Us, Bloodborne o il bellissimo Ghost of Tsushima, per salire poi verso esperienze ben più complesse, come ad esempio God of War Ragnarok, ed il suo prezzo finale di 59 euro (la versione per PS5).

Non mancano comunque all’appello tanti altri titoli altamente interessanti, come il nuovo Street Fighter 6, ritenuto dalla critica il migliore del suo tempo, oppure accessori per la Nintendo Switch. Tutti gli sconti, attivi sia online che in negozio, li potete trovare nel dettaglio qui sotto.