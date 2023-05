Whatsapp - altro che messaggi effimeri, sta arrivando la funzione chat lock

Meta, la società dietro WhatsApp, si prepara ad introdurre i Canali in modo simile a Telegram, ma ha anche annunciato una nuova funzione molto attesa: Chat Lock. Questo strumento consente agli utenti di proteggere con password le chat specifiche su WhatsApp.

Whatsapp: chat lock, come funzionerà?

Chat Lock è stato introdotto attraverso un video sul canale YouTube di WhatsApp. Il video rivela che con il prossimo aggiornamento, gli utenti troveranno un’interruttore Chat Lock per ogni contatto o gruppo, accessibile dalla scheda del contatto o del gruppo e attivabile tramite impronta digitale o Face ID.

Una volta attivato, le chat “protette” si sposteranno in una sotto-cartella separata, “Chat Private”, accessibile trascinando verso il basso la schermata principale dell’app. Questa cartella sarà visualizzabile come le conversazioni archiviate. Un ulteriore vantaggio è l’assenza di anteprime dei messaggi nelle chat protette. Ciò significa che non potrete vedere alcun contenuto dei messaggi ricevuti, ma riceverete solo una notifica di un nuovo messaggio in una chat privata, offrendo un bilanciamento tra privacy e la necessità di monitorare le chat.

Per accedere alle “Chat Private”, dovrete autenticarvi con l’impronta digitale, una password o il Face ID, garantendo che solo l’utente autorizzato possa accedere alle conversazioni private. WhatsApp ha dichiarato nel suo blog che nelle prossime settimane, Chat Lock sarà arricchito con ulteriori opzioni, incluso il supporto per password diverse per ciascuna chat e per ciascun dispositivo collegato allo stesso account.

Ad ogni modo WhatsApp continua a evolvere per soddisfare le esigenze dei suoi utenti in termini di privacy e comunicazione. Con queste nuove funzioni, la piattaforma potrebbe essere in grado di offrire un servizio più sicuro e versatile, aumentando la fiducia degli utenti e potenziando la propria posizione come leader nel settore della messaggistica istantanea.