Progetto Orion, svelati i primi dettagli sul sequel di Cyberpunk 2077

Il sequel di Cyberpunk 2077 sta per entrare nella fase di pre-produzione. Gli studi di CD Projekt RED di Vancouver e Boston stanno per iniziare la fase iniziale legata alla Ricerca e Sviluppo dedicata al titolo.

Il gioco è conosciuto con il nome in codice di Progetto Orion e i lavori a riguardo inizieranno nel corso del 2024. Stando a quanto dichiarato da alcuni portavoce di CRPR, Orion si configura come un successore diretto di Cyberpunk 2077.

Il Progetto Orion è stato annunciato dalla stessa CD Projekt lo scorso anno ma al momento non sono disponibili dettagli in merito. Possiamo immaginare che, trattandosi di un seguito, verranno riprese le ambientazioni e alcuni personaggi del titolo originario. Inoltre, la storia verrà ampliata per espandere la mitologia e creare un universo narrativo sempre più vivo ed interessante.

CD Projekt RED si sta preparando ad avviare i lavori sul Progetto Orion, il nome in codice per il sequel di Cyberpunk 2077

Considerando che il team di sviluppo si dedicherà alla ricerche iniziali per il nuovo capitolo di Cyberpunk a partire dal prossimo anno, possiamo aspettarci che il titolo definitivo vedrà la luce dopo alcuni anni. Come dichiarato dai dirigenti di CD Projekt in una recente conferenza sugli utili del primo trimestre dell’esercizio fiscale 2023: “Crediamo che gli studi inizieranno a operare all’inizio del 2024, tuttavia abbiamo già alcune spese legate a Project Orion e Project Hader. Una volta che lo studio inizierà a operare nel 2024, i costi relativi allo sviluppo inizieranno ad aumentare“.

Inltre, è la stessa dirigenza a confermare che “Orion è un nome in codice per il nostro prossimo gioco di Cyberpunk, che porterà la serie di Cyberpunk ancora più avanti e continuerà a sfruttare il potenziale di questo oscuro universo futuro“. Non resta che attendere maggiori dettagli per scoprire come l’universo creato da CD Projekt possa migliorare e mostrare tutto il proprio potenziale.