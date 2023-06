L’applicazione di WhatsApp si appresta a portare con sè importanti migliorie ed aggiornamenti speciali, con l’introduzione di specifiche funzioni atte a ridurre al massimo il gap venutosi a creare nei confronti di Telegram, la rivale più agguerrita del settore di appartenenza.

Il bacino di utenti è ancora in favore dell’app di Meta, infatti conta più di un miliardo di persone con account attivo, contro i 700 milioni di Telegram, ma le differenze nelle funzioni effettivamente fruibili sono ancora marcate. Proprio nelle ultime settimane sono state ridotte notevolmente, con l’introduzione delle chat private con sé stessi e la modifica dei messaggi inviati (solo entro 15 minuti). Cosa può mancare ancora?

WhatsApp, quali aggiornamenti ci aspettano

Gli aggiornamenti futuri di WhatsApp sono prima di tutto legati alla gestione dei gruppi, sono infatti in arrivo importanti migliorie che faciliteranno la vita dei proprietari degli stessi, con anche un avvicendamento nello Stato, con l’obiettivo di renderlo molto più simile a ciò che troviamo quotidianamente su Instagram.

La novità più interessante, ad ogni modo, sembra essere legata più che altro ai cosiddetti messaggi effimeri, ovvero alla possibilità di inviare dei messaggi testuali, impostando un timer di autodistruzione, al termine del quale non potrà essere più letto, né utilizzato, poiché si cancellerà in automatico. Per garantire la maggiore privacy, inoltre, è da notare che non sarà possibile effettuare uno screenshot degli stessi messaggi.

Piccole novità che rendono però molto felici gli utenti, anche se al momento non sappiamo quando effettivamente verranno introdotte.