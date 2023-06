Lycamobile ora offre ben 400 GB con questa strepitosa offerta

L’operatore telefonico virtuale Lycamobile ha deciso di esagerare questa volta. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha aumentato enormemente la quantità di traffico dati di una delle sue offerte mobile. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata Lycamobile Italy Red. Ora, attivando questa offerta, gli utenti potranno utilizzare addirittura fino a 400 GB di traffico dati per navigare davvero senza pensieri.

Lycamobile aumenta la quantità di traffico dati, ora Lycamobile Italy Red con 400 GB

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Lycamobile ha deciso di aumentare vertiginosamente la quantità di traffico dati per una delle sue offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, stiamo parlando dell’offerta mobile denominata Lycamobile Italy Red. A partire dal 30 maggio, in particolare, questa offerta andrà ad includere addirittura 400 GB di traffico dati.

Questa novità sarà però valida soltanto per tutte le nuove attivazioni dell’operatore. Per chi è già cliente di Lycamobile, invece, il traffico dati disponibili rimane sempre di 220 GB. L’offerta in questione continuerà poi ad includere minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. In questo caso, il costo da dover pagare è di 14,99 euro al mese.

Per il momento Lycamobile Italy Red sarà disponibile fino a fine giugno. Ricordiamo comunque che l’operatore virtuale ha da poco prorogato la disponibilità di alcune sue offerte di rete mobile. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta mobile Lycamobile Italy Mini. Quest’ultima ha un costo di appena 4,99 euro al mese ed include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 3 GB di traffico dati.