Una muova offerta di rete mobile super conveniente andrà presto ad aggiungersi al catalogo dell’operatore telefonico virtuale Lycamobile. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata Lycamobile Italy Orange e va ad affiancare le due offerte mobile Italy Gold e Italy White. Con quest’ultima gli utenti potranno utilizzare fino a 150 GB di traffico dati.

Lycamobile rende disponibile la nuova offerta mobile Italy Orange

Lycamobile Italy Orange è una delle ultime offerte di rete mobile che sarà resa disponibile molto presto dall’operatore telefonico virtuale. Nello specifico, questa offerta è molto conveniente ed ha un costo di soli 7,99 euro al mese. Gli utenti che la attiveranno avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati.

Nell’offerta sono poi inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Lycamobile Italy Orange sarà attivabile sia dai nuovi clienti sia da chi è già cliente dell’operatore.

Ricordiamo che sono poi ancora disponibili all’attivazione due altre offerte del noto operatore telefonico virtuale Lycamobile . La prima di queste è Lycamobile Italy Gold ed include ogni mese fino a ben 270 GB di traffico dati, per navigare, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti. La seconda offerta dell’operatore è invece Lycamobile Italy White ed include ogni mese fino a 300 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Per la prima offerta, il costo è di 9,99 euro al mese, mentre per la seconda offerta il costo è di 11,99 euro al mese.