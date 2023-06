Attualmente i social network sono probabilmente nel loro periodo di apice massimo. Questo strumento però, secondo l’opinione di molti, non fa altro che rendere i giovani schiavi di strumenti che sono spesso esuli da quella che è la vera società. Sono ore e ore quelle passate davanti allo schermo da parte di ciascun ragazzo, cosa che potrebbe comportare problemi non di poco conto. A sostenere tutto questo è il chirurgo generale Vivek Murthy, a capo del Public Health Service Commissioned Corps.

Quella che è la massima autorità nel mondo della sanità americana ha parlato di effetti estremamente dannosi per la salute mentale dei giovani. Sono infatti tanti i contenuti così come diversa è la natura di questi ultimi rispetto all’età di molti ragazzi.

“SIAMO DAVANTI A UNA CRISI DI SALUTE MENTALE FRA BAMBINI E ADOLESCENTI. CREDO CHE LA CAUSA SIANO I SOCIAL E DOBBIAMO RISPONDERE CON URGENZA E APPROFONDIRE IL PROBLEMA PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI”.

Social network alla base della rovina della salute mentale dei ragazzi

Sembra ormai chiaro come il tempo trascorso online stia portando i giovani a sostituire delle attività ritenute importantissime. Ricordiamo infatti che lo sport è fondamentale per la crescita e per il benessere fisico, oltre che per quella che è la vera essenza della socializzazione. Inoltre Murthy ha parlato della sicurezza, affermando che servono standard molto più incisivi: