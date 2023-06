Fastweb, la promo da 8,95 euro al mese con 200GB in 5G

Le persone che stavano aspettando di sottoscrivere una nuova offerta mobile, troveranno la sicurezza all’interno della proposta di Fastweb. L’azienda, operante nel settore dei gestori virtuali, è una delle più chiare dal punto di vista delle condizioni. Nessuno si è mai trovato in difficoltà dopo aver sottoscritto una delle sue promo mobili, le quali peraltro risultano tra le più vantaggiose.

A dimostrarlo chiaramente è l’offerta che prende il nome di Mobile Full, la quale con pochi euro consente di avere praticamente il massimo. Fastweb ha pensato ad una soluzione del genere per contrastare la concorrenza con le sue migliori armi, le quali corrispondono in minuti, giga per connettersi ad internet e nella grande convenienza.

Fastweb propone la sua soluzione migliore con il 5G incluso e 200 giga per navigare sul web, ecco il prezzo mensile

Basta davvero poco per portare a casa una delle promozioni mobili più interessanti del momento in relazione al mondo dei gestori virtuali. Ad offrirla è come sempre Fastweb, azienda che con 8,95 € al mese consente di avere la totalità di tutti i contenuti che offre.

Nella Mobile Full ecco infatti minuti senza limiti per parlare con qualsiasi utente di qualsiasi provider. Segue poi quello che è l’aspetto principale, ovvero la connessione ad internet assicurata da 200 giga alla massima velocità. Ricordiamo infatti che il 5G è incluso per tutti coloro che hanno un dispositivo compatibile e un’area che sia coperta dallo standard di rete.

Per quanto riguarda i costi, non ci sarà alcun tipo di sorpresa: Fastweb non prevede prezzi da pagare in aggiunta.