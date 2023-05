Fastweb, una delle più grandi aziende di telecomunicazioni italiane, ha lanciato una campagna speciale per i clienti attuali chiamata “Porta un Amico”. I clienti che utilizzano un codice promozionale possono ottenere un costo speciale ridotto sul loro abbonamento Fastweb Mobile, che include ampi limiti di dati, tempo di chiamata e messaggi di testo.

Fastweb ha recentemente permesso ai suoi clienti esistenti, sia di rete mobile che di rete fissa, di incoraggiare i loro amici e conoscenti ad attivare una SIM Fastweb Mobile con un’offerta speciale. Questo pacchetto offre minuti illimitati, 100 SMS e ben 100 GB di dati 5G al prezzo mensile di 6,95 euro, anziché 7,95 euro. Si tratta di un risparmio mensile di 1 euro!

Fastweb sta rilasciando una nuova offerta

I clienti Fastweb idonei potranno accedere al programma “Porta un Amico” attraverso la propria area clienti MyFastweb a partire da aprile 2023. Una volta iscritti, i clienti potranno produrre fino a cinque coupon di sconto unici da condividere con amici e conoscenti.

I clienti che desiderano ottenere il proprio codice sconto devono innanzitutto indicare il proprio indirizzo e-mail sul sito web di Fastweb. Dopo aver inviato i propri dati, Fastweb invierà loro per posta elettronica un codice univoco e le istruzioni su come segnalare agli amici la possibilità di iscriversi a Fastweb Mobile a prezzo ridotto. I destinatari del codice possono visitare il sito web di Fastweb attraverso un link specifico o recarsi in un negozio vicino e riscattare l’offerta utilizzando il codice univoco.

Vale la pena notare che i codici promozionali saranno accessibili solo ai clienti Fastweb esistenti tramite l’app MyFastweb fino al 31 maggio 2023. I codici univoci dei clienti saranno validi fino al 31 dicembre 2023, dando ai destinatari tutto il tempo necessario per approfittare dell’offerta ridotta.

La campagna “Porta un Amico” di Fastweb non solo premia i clienti attuali, ma permette anche ai loro amici di usufruire di Fastweb Mobile a una tariffa scontata. Questo speciale offre 100 GB di dati 5G, 100 minuti di chiamate e 100 SMS a soli 6,95 euro al mese, un’ottima occasione per provare i servizi mobili affidabili e ad alta velocità di Fastweb.