Due settimane fa, Toyota ha dichiarato di aver accidentalmente esposto i dati di oltre due milioni di clienti per un decennio. Oggi, il colosso automobilistico ha dichiarato di aver recentemente trovato i dati di altri 260.000 proprietari di auto su internet.

Toyota ha affermato in una dichiarazione di aver identificato un altro lotto di dati esposti che era “potenzialmente accessibile dall’esterno a causa di un’errata configurazione” del suo servizio cloud connesso, che consente ai clienti Toyota di accedere ai servizi Internet nei loro veicoli. Questo comprende informazioni sul veicolo, e ciò che viene visualizzato nel sistema di entertainment, oltre alle info di assistenza in caso di incidente o guasto alla macchina.

La casa automobilistica ha affermato di aver appreso dell’errata configurazione dopo aver condotto un’indagine più ampia sui suoi ambienti cloud dopo aver ammesso all’inizio di questo mese che i dati dei clienti erano accessibili da chiunque da internet.

Una brutta batosta

Toyota ha affermato che i dati esposti recentemente scoperti includono identificatori di dispositivi all’interno del veicolo e dati di mappatura visualizzati sul sistema di navigazione per auto dei clienti in Giappone, ma che le informazioni da sole non contengono informazioni sulla posizione e non possono rivelare o identificare i clienti. I clienti Toyota interessati sono tutti quelli che hanno acquistato un veicolo nel dicembre 2007, mentre i dati sono stati esposti tra febbraio 2015 e maggio 2023.

Inoltre ha affermato che i dati esposti possono includere nomi di clienti, posta ed e-mail indirizzi, un numero di identificazione del cliente rilasciato da Toyota e i numeri di immatricolazione e identificazione del veicolo. La società ha dichiarato che informerà i clienti in conformità con le leggi locali.