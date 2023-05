Il nuovo trojan DogeRAT è una minaccia informatica che sta terrorizzando gli utenti Android. Scoperto dai ricercatori di CloudSEK, un’azienda di sicurezza informatica, il virus è in grado di diffondersi nel sistema con apparente facilità e infettare i device.

DogeRAT si basa sul protocollo open-source Remote Access Trojan e sembra essere presente principalmente su app non ufficiali. In questo modo, gli utenti sono portati a scaricare un’app scambiandola per un’altra, dando libero accesso al trojan. Un altro modo per infettare i device, è quello di creare siti web falsi, facendo cadere nel tranello gli ignari visitatori.

Una volta installato sul dispositivo, il malware scava tra i dati sensibili presenti sul device alla ricerca di informazioni personali e finanziarie. A rendere la situazione ancora peggiore sono le funzionalità nascoste del trojan.

DogeRAT è un trojan in grado di rubare dati sensibili e informazioni bancarie dagli smartphone Android che ha infettato

Oltre ad inviare i propri dati agli hacker, può concedere l’accesso remoto al dispositivo infetto. In questo modo, è possibile inviare annunci indesiderati, aumentando le possibilità di visite a siti indesiderati.

Nella peggiore delle ipotesi, gli hacker possono prendere il controllo del device ed effettuare pagamenti non autorizzati. Infatti, attraverso DogeRAT è possibile avere completo accesso al sistema, alle password, al registro chiamate, ai messaggi, alla memoria del device e alle fotocamere.

Considerando l’elevato grado di minaccia che DogeRAT rappresenta, il nostro consiglio è quello di proteggersi quanto più possibile evitando di scaricare app da store alternativi al Play Store. Inoltre, bisogna evitare di utilizzare applicazioni non ufficiali, cliccare su link sconosciuti e cadere vittima delle email di phishing.