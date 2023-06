Kena Mobile ruba utenti a Vodafone, la STAR con 130GB è quasi gratis

Coloro che non conoscono l’offerta, possono certamente recarsi sul sito ufficiale di Kena Mobile, ad oggi leader tra i provider virtuali. La nota azienda sta riuscendo a tirare fuori dal cilindro sempre più promozioni vantaggiose, come dimostra infatti l’ultima che sta facendo il giro delle pubblicità in TV.

La nuovissima STAR di Kena Mobile è infatti pronta a dare il massimo grazie ai suoi contenuti ma soprattutto ad un prezzo che sembra essere totalmente fuori mercato per gli altri gestori. Ci sono al suo interno inoltre diversi servizi che altre aziende non concedono, come ad esempio la possibilità di navigare all’estero utilizzando la connessione mobile.

Kena Mobile ha la migliore promo del momento: la STAR racchiude risparmio e qualità, oltre che tanta quantità

Venendo a quelli che sono i dettagli della nuova promo STAR, Kena Mobile concede il massimo se si considera il prezzo mensile in questione.

All’interno della promo gli utenti che la sottoscriveranno potranno trovare minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri mobili e fissi in Italia e all’estero, 1000 SMS verso tutti i numeri mobili e 130 giga per navigare sul web utilizzando la connessione con standard 4G. Il prezzo mensile è di 6,99 € al mese per sempre.

Da ricordare che dallo scorso 30 maggio, il primo mese lo offre gratis Kena Mobile. In poche parole non avrete alcun costo per i primi 30 giorni, neanche per quanto riguarda l’attivazione: questa è infatti gratuita.

Scegliendo poi il servizio di ricarica automatica, potrete avere 50 giga in più in regalo ogni mese.