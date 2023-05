Kena Mobile, ATTIVATE subito la migliore offerta con 130 giga al mese

Kena Mobile riserva al pubblico italiano una delle migliori offerte in circolazione, stiamo parlando di una soluzione che è possibile avere con 130 giga al mese, anche se allo stesso tempo presenta vincoli particolari in merito alla provenienza in termini di attivazione.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere con i vari MVNO, anche Kena Mobile ha deciso di adeguarsi al lancio di offerte operator attack, mettendo a disposizione del pubblico nostrano una promozione disponibile solamente per coloro che escono da uno specifico MVNO, o da Iliad. La richiesta, in contrasto con quanto vediamo altrove, può comunque essere presentata sia online che in negozio.

Kena Mobile, a sorpresa la migliore offerta

Le Kena Star di Kena Mobile è la promozione da battere, una soluzione che richiede il pagamento di soli 6,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile acquistata, e che inizialmente non richiede alcun versamento (i costi di attivazione, SIM e consegna a domicilio sono completamente gratis).

Al netto dei vincoli legati all’accesso da parte del consumatore, la promo permette compiutamente di accedere a ben 130 giga di traffico dati al mese, con navigazione in 4G+, e limitazione a circa 50Mb/s in download, passando anche per illimitati minuti da poter utilizzare verso chiunque, ed anche 1000 SMS da inviare a chi si desidera.

Al momento attuale non è stato posto un limite temporale alla possibile attivazione della promo, anche se consigliamo di richiederla, se interessati, quanto prima.