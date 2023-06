Il 5 giugno avrà inizio la WWDC di Apple e durante l’evento il protagonista principale sarà quasi sicuramente il nuovo visore per la realtà mista del colosso. Dopo un’attesa forse fin troppo lunga, finalmente avremo la possibilità di conoscere ufficialmente quello che è stato definito il dispositivo “più complesso” tra quelli fino ad ora realizzati da Apple.

Un leak ha comunque anticipato il debutto del visore rivelando con anticipo gran parte della scheda tecnica e uno dei possibili difetti del dispositivo.

Visore Apple: scheda tecnica al top ma il display sarà fragilissimo!

Secondo l’autorevole analista Ross Young, il visore per la realtà mista di Apple sarà dotato di un display micro LED di straordinaria qualità. Ogni display misurerà 1,41 pollici avrà una risoluzione 4K con risoluzione di 4000 pi e contrasto 4000:1.

La qualità sarà sostanzialmente garantita ma un difetto potrebbe mettere a rischio il successo del dispositivo. Un giornalista di The Information ha rivolto la sua attenzione su un particolare che distinguerà il display del visore. Apple, a quanto pare, farà ricorso a un pannello curvo e sottilissimo che renderà il visore particolarmente fragile. La struttura e la sottigliezza del pannello avrebbero provocato non pochi problemi nell’assemblaggio del dispositivo rappresentando, inoltre, uno dei principali motivi per i quali sarà necessario andare incontro a una cifra esagerata per l’acquisto del visore.

Apple potrebbe proporre il suo primo visore per la realtà mista a un prezzo che ammonterà a circa 3000,00 dollari. A giustificare il costo elevato sarebbe anche l’assemblaggio di ogni unità, che data la fragilità delle componenti saranno quasi del tutto composte a mano. Si dice, infatti, che Apple spenderà ben 1500 dollari per la produzione di ogni singola unità.