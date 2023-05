La società di Cupertino sta per inserirsi nel settore della realtà aumentata e virtuale con un dispositivo fortemente atteso. Durante il prossimo evento WWDC, che si terrà nel mese di giugno, Apple potrebbe rilasciare definitivamente il suo primo visore per la realtà aumentata e virtuale.

Da tempo circolano in rete anticipazioni interessanti su quelle che saranno le prestazioni del visore Apple ma ma è stato soprattutto il suo presunto costo finale a catturare l’attenzione. Un rapporto condotto da Wellsenn XR, inoltre, ha rivelato quello che sarà il costo di produzione di ogni singola unità.

Visore per la realtà virtuale e aumentata: costo di produzione e prezzo finale del dispositivo Apple!

Stando all’analisi condotta da Wellsenn XR, Apple spenderà circa 1500,00 dollari per ogni visore prodotto. Qualora le indiscrezioni si rivelassero accurate per l’azienda di Cupertino si tratterebbe di ricevere un guadagno non indifferente sul singolo visore. Secondo le voci emerse nel corso dei mesi passati, Apple dovrebbe vendere il suo visore per la realtà virtuale e aumentata a un costo di circa 3000,00 dollari.

Il costo potrebbe influenzare le vendite al punto da permettere agli analisti di affermare che non saranno vendute più di 500.000 unità. Ovviamente si tratta ancora di stime approssimative poiché soltanto con il lancio ufficiale avremo modo di scoprire quale sarà il vero prezzo del dispositivo e se questo sarà proporzionato alle sue prestazioni.

Apple potrebbe comunque avere un piano B già in fase di sviluppo. Da tempo, infatti, si parla dell’arrivo di un secondo visore economico, destinato a un pubblico di massa.