Vodafone vs TIM vs WindTre e Iliad: chi è il miglior operatore?

La sfida è aperta, in seguito a tutti i dati raccolti nel corso del 2022, la domanda che tanti utenti si sono indubbiamente posti riguarda quale sia a tutti gli effetti il miglior operatore dell’anno passato? proviamo a dare una risposta all’annosa questione.

Le considerazioni si basano sul report annuale di nPerf relativo al 2022, il quale è stato in grado di fornire una panoramica completa sulle prestazioni degli operatori mobile, sia in termini di connettività 5G, che di performance in generale. I test sono stati effettuati su 727’093 individui, con prove spalmate sull’intero anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022).

Miglior operatore in Italia, ecco la classifica definitiva

Considerando la somma di tutti i campi, che snoccioleremo a breve, il miglior operatore telefonico d’Italia è Vodafone, azienda capace di raggiungere un punteggio di 91,414 punti, staccando al secondo posto WindTre con 80’125 punti, e sempre più indietro TIM e Fastweb (ferme a 77/76’000 punti), con l’ultimo posto occupato da Iliad ed i suoi 66’371 punti.

L’operatore in red riesce ad avere la meglio praticamente in tutti i settori presi in esame, la velocità media in download è di 91,78Mb/s, contro un secondo posto fermo pensate a 62,75MB/s, discorso simile per la velocità in upload (17,27MBps di Vodafone contro i 14,19MB/s del secondo classificato), senza dimenticarsi del tasso di successo, lo streaming YouTube, la navigazione Web e la latenza. Per quest’ultimo Vodafone si classifica al secondo posto, fermandosi a 39,82ms, contro i 38,80ms del primo classificato.