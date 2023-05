PosteMobile, attivate a SORPRESA l'offerta con tutto ILLIMITATO e 100GB al mese

Un’offerta davvero spaziale vi attende nel periodo corrente da PosteMobile, in questi giorni gli utenti sono liberi di accedere ad una soluzione davvero ricchissima di contenuti, e disponibile ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto prima d’ora.

La promozione rientra nella Wow Week, infatti prende il nome di Creame Extra Wow Week 100, può essere richiesta dal pubblico fino al 12 giugno, tramite il portale ufficiale di PosteMobile, senza vincoli in merito alla provenienza contrattuale, o altro tipo di limitazioni. Il costo iniziale è scontato del 100%, in questo modo il cliente non dovrà pagare i 10 euro classici per l’acquisto della SIM, ma dovrà versare solamente 20 euro per compensare la prima ricarica.

PosteMobile, la promozione è una delle migliori

La promozione oggetto del nostro articolo, può essere attivata da chiunque sul sito ufficiale di PosteMobile, con un costo di soli 8 euro, da versare mensilmente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. Il costo iniziale è ridotto ai minimi termini, come anticipato, viene richiesto il versamento di soli 20 euro per la ricarica, interamente utilizzabili per i rinnovi successivi.

Il bundle messo comunque a disposizione è uno dei migliori in assoluto, poiché permette al consumatore finale di avere libero accesso a 100 giga di traffico dati al mese, con navigazione in 4G+ (e velocità fino a 300Mbps in download, quindi non limitata come gli altri MVNO), passando anche per tutto illimitato, sia minuti che SMS.