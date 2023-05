CoopVoce, EVO 150 con tutto incluso e promo a 5 euro al mese

Tra tutti i gestori virtuali, come detto, uno di quelli che sta raccogliendo maggior successo è sicuramente CoopVoce. A dimostrarlo sono le offerte che sono ora disponibili sul sito ufficiale, tra le quali una in particolare scadrà a breve. Manca infatti solo questa giornata per salutare il prezzo in promo della EVO 30, soluzione meno dispendiosa tra quelle di livello nella scuderia di Coop.

Ricordiamo infatti che alla fine di oggi, 31 maggio, gli utenti non potranno più beneficiare del costo di 5,90 € al mese per sempre. Ma cosa c’è all’interno di questa proposta di CoopVoce? Semplice, una promo con tutto incluso nel prezzo. Ovviamente ci sono anche tanti altri vantaggi che potete notare direttamente sul sito ufficiale, come ad esempio diversi costi che vengono azzerati dal provider.

CoopVoce: le promo EVO sono due ed entrambe molto vantaggiose, ecco la 30 e la 150 ma ancora per poco

La EVO 30 consente agli utenti di beneficiare tutti i mesi di minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi verso tutti e 30 giga in 4G per la navigazione in internet. Il prezzo, a partire dalla giornata di domani, tornerà presumibilmente a 6,90 € al mese.

Segue poi la proposta delle proposte, ovvero l’offerta più importante di cui CoopVoce dispone. La EVO 150 è tutto ciò che serve per non avere mai mancanze. Al suo interno gli utenti troveranno praticamente gli stessi contenuti dell’offerta precedente ma con 150 giga in 4G per navigare in internet. Il prezzo mensile ovviamente cambia ed aumenta, ma senza raggiungere numeri fuori luogo: la promo costa infatti solo 8,90 € al mese per sempre.