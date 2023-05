CoopVoce e la EVO 30 che sta per scadere, potete arrivare a 150GB a partire da 5 €

In questo momento uno dei gestori migliori è secondo gli utenti CoopVoce, soprattutto considerata la sua promo migliore. Si tratta della EVO 30, offerta mobile che costa poco predisponendo il meglio per quel prezzo. Ovviamente c’è poi anche l’offerta regina, quella che tutti vorrebbero avere.

CoopVoce è il provider da battere, soprattutto se continua a proporre promo come le EVO 30 e 150 sul sito ufficiale

Partendo dalla prima proposta, quella che gli utenti possono notare fin da subito quando aprono il portale ufficiale di CoopVoce, c’è davvero poco da dire. È tutto perfettamente descritto, partendo dai contenuti fino ad arrivare al prezzo mensile. Proprio iniziando da quest’ultimo aspetto, bisogna chiarire che c’è una promozione su quest’offerta: CoopVoce consente di averla ancora per due giorni al prezzo di 5,90 € al mese per sempre. La EVO 30 diventerebbe quindi ancora più vantaggiosa, visto che al suo interno offre minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi e 30 giga per navigare in internet.

Segue poi la proposta più importante, quella che rende certamente le cose più difficili anche a colossi del calibro di Iliad. La EVO 150 è ancora lì in bella mostra con il suo prezzo di 8,90 € al mese per sempre. Cosa contiene questa promo? I contenuti sono sempre gli stessi: si parte da minuti senza limiti e 1000 messaggi per arrivare al punto cruciale che consiste in 150 giga in 4G.

Ricordiamo che entrambe le offerte hanno un costo di attivazione di 9,90 € con il primo mese gratuito e la spedizione gratis della scheda SIM direttamente a casa. Inoltre potrete scegliere di mantenere il vostro numero di telefono effettuando la portabilità o di attivarne uno nuovo.