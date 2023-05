Tutti, almeno una volta, hanno lasciato il telefono collegato alla presa di corrente durante la notte per avere la batteria completamente carica il mattino dopo. Recenti ricerche, tuttavia, dimostrano che questo comportamento popolare può essere dannoso per la salute a lungo termine dei nostri dispositivi elettronici.

Secondo USA Today, produttori come Huawei sconsigliano di tenere i telefoni collegati alla presa di corrente per lunghi periodi di tempo o durante la notte. Consigliano invece di mantenere il livello della batteria tra il 30 e il 70% per ottenere le migliori prestazioni. Questo consiglio deriva dalla natura delle batterie agli ioni di litio, che alimentano la maggior parte dei telefoni cellulari.

Caricare lo smartphone di notte non sempre è una buona pratica

In un’intervista al New York Times, Kevin Purdy di iFixit ha presentato un’ottima illustrazione per spiegare perché è fondamentale mantenere la batteria entro determinati livelli di carica. Ha paragonato la batteria a una spugna, affermando che, proprio come una spugna può assorbire solo una certa quantità di umidità, una batteria può contenere solo una certa quantità di energia. Se la batteria viene ripetutamente caricata al massimo della sua capacità, la carica supplementare potrebbe causare l’accumulo dell’interfaccia elettrolitica solida (S.E.I.) della batteria, riducendone la capacità totale.

Oltre a compromettere la salute della batteria, le pratiche di ricarica inadeguate possono mettere a rischio la sicurezza. I telefoni creano calore durante la ricarica e, se qualcosa va storto, questo calore può rappresentare una minaccia di incendio. Il responsabile delle indagini antincendio dello Staffordshire Fire Rescue, Paul Shaw, ha raccomandato di non caricare i telefoni sotto i cuscini o sui letti a causa del potenziale di fuga termica, un fenomeno di autoriscaldamento delle batterie che può accelerare rapidamente.

Quando si carica il telefono, è importante seguire le pratiche di base consigliate per proteggere la durata della batteria e la sicurezza personale. Considerate le seguenti linee guida:

Tenere il telefono collegato durante la notte: Scollegare il telefono quando raggiunge circa il 70% di carica o sganciarlo quando è completamente carico.

Caricare il telefono in un luogo sicuro: Scegliete una superficie piana e non combustibile, lontana da oggetti infiammabili, come un bancone o una scrivania.

L’uso di un caricabatterie di terze parti potrebbe non garantire le impostazioni di carica appropriate per il vostro smartphone, con conseguenti ripercussioni sulla salute della batteria.

Ridurre le attività in background non necessarie, ridurre la luminosità dello schermo e limitare i programmi ad alta intensità di risorse per risparmiare la durata della batteria.

Sebbene caricare i telefoni durante la notte possa sembrare comodo, potrebbe danneggiare la salute della batteria e creare problemi di sicurezza. Seguire le raccomandazioni del produttore, come mantenere la carica della batteria tra il 30 e il 70%, può contribuire a prolungarne la durata. Inoltre, comportamenti di ricarica corretti, come evitare superfici infiammabili e utilizzare il caricabatterie originale, possono ridurre le probabilità di incidenti.