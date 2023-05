1mobile-nuovi-vantaggi-e-prezzi-promozionali-per-i-piani-smart-reward-e-top-reward

1Mobile ha introdotto aggiornamenti ai suoi piani Smart Reward e Top Reward, con modifiche ai costi di attivazione e ai prezzi promozionali. Mentre il resto del portafoglio scadrà l’8 maggio 2023, questi due piani sono stati migliorati per offrire agli utenti ancora più vantaggi.

Il piano Smart Reward di 1Mobile offre ora chiamate illimitate a livello nazionale, 40 SMS gratuiti verso qualsiasi numero e 50 gigabyte di dati al mese. Dopo tre rinnovi, la quantità di dati aumenta a 60 gigabyte. In precedenza, Smart Reward era disponibile solo nella versione Anniversary Edition, che offriva i primi due mesi a un prezzo unico di 5 euro prima di passare a 5,99 euro al mese. Ora, la versione normale di Smart Reward è disponibile al costo mensile di 5 euro per il primo mese e di 5,99 euro per i mesi successivi. I costi di attivazione per i nuovi numeri Vodafone e la portabilità del numero sono stati adeguati a 5 euro, mentre la portabilità da altri operatori rimane gratuita.

1Mobile, arrivano nuove offerte

Anche il piano Top Reward è stato modificato e offre agli utenti 120 gigabyte di dati al mese, chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali e 50 SMS verso tutti i clienti. In precedenza, il piano aveva un prezzo di 5 euro per il primo mese e di 7,99 euro per i mesi successivi. Tuttavia, il prezzo scontato per il primo mese è stato esteso anche al secondo mese, consentendo agli utenti di attivare il piano a 5 euro per i primi due mesi e di pagare 7,99 euro al mese a partire dal terzo mese. I costi di attivazione per il passaggio da un altro operatore a Vodafone sono stati adeguati a 4,99 euro.

Oltre a questi aggiornamenti, 1Mobile continua a offrire diversi piani per i nuovi clienti, tra cui i piani Start XPlus Reward, Start 2Plus, Power XPlus, Special 160 e Special XPlus, ognuno con i propri vantaggi e costi di attivazione.

In particolare, il piano Super 80 Limited Edition rimane unico, in quanto può essere attivato solo attraverso la portabilità del numero e non è disponibile per i nuovi numeri. Questi aggiornamenti e promozioni mirano a fornire agli utenti opzioni più interessanti e prezzi competitivi per i loro piani mobili. 1Mobile continua a cercare di soddisfare le diverse esigenze dei suoi clienti, offrendo servizi affidabili e generose quantità di dati.